14 января стартуют командные соревнования по шахматам!

Уважаемые любители шахмат!
С 14 января 2018 года в шахматном клубе (пр.К.Маркса д.2, т.7-97-68) начинается Командное первенство Озерского ГО по шахматам.
К соревнованию допускаются команды из 4-х человек – три мужчины одна женщина (запасные не ограничены). Формирование команды по свободному принципу, место будет всем!
Регистрация участников 14.01.2018 года с 11-00 до 11-20.
Первый тур – 11-30.
Игровые дни – воскресенье 11.00, среда 18.30.
Приглашаем всех желающих принять участие!
С уважением,
Шахматная Федерация Озерского ГО
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