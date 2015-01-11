Городское методическое объединение на территории храма

На базе Духовно-просветительского центра «Первоцвет» при приходе храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Озёрска прошла очередная встреча учителей начальной школы – участников городского методического объединения учителей «Основ религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ).

Как уже сообщалось, Духовно-просветительский центр «Первоцвет» предоставляет любую необходимую помощь в преподавании курса ОРКСЭ в школах Озёрска.

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Димитрий ШОРИН напомнил собравшимся, что около двухсот учебников и 500 рабочих тетрадей по предмету «Основы православной культуры» переданы в школы, где изучается этот предмет. Потому сослаться на отсутствие учебников или методических пособий уже невозможно.

Елена Михайловна ШОРИНА, координатор Центра «Первоцвет» рассказала о регламенте выбора родителями модуля из курса ОРКСЭ (с подготовленным раздаточным материалом, где были конспективно представлены особенности работы в этом направлении).

Галина Владимировна СЕМЁНОВА, педагог шк. №29, поделилась опытом преподавания модуля «Основы православной культуры» в рамках ОРКСЭ, рассказав об особенностях и сложностях, встретившихся в этой работе.

Марина Викторовна СКАРЕДИНА, педагог шк. №30, представила обзор содержания курса «Основы православной культуры» и его реализации в учебнике.

Кроме того, учителей ожидала встреча со Станиславом Тимофеевичем ПОГОРЕЛОВЫМ, кандидатом педагогических наук, доцентом Уральского государственного педагогического университета, Почетным работником высшего профессионального образования и Еленой Николаевной БОРОДИНОЙ – кандидатом педагогических наук, доцентом Уральского государственного педагогического университета, Института педагогики и психологии детства (кафедра теории и методики воспитания культуры творчества).

Станислав Тимофеевич подготовил лекцию «Проблемы духовно-нравственного воспитания и методики преподавания ОРКСЭ», а темами лекций Елены Николаевны стали: «Нормативно-правовая база духовно-нравственного патриотического воспитания детей младшего школьного возраста в условиях Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и «Воспитательный потенциал искусства: духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста в художественно-игровой деятельности».

Духовно-просветительский центр «Первоцвет» готов и дальше по мере надобности оказывать поддержку педагогам в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.

Александр Волынцев