В Озерске двух сотрудниц ГУФСИНа осудили за должностное преступление

Двух сотрудниц Озерского филиала уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН по Челябинской области признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в 2015 году жительницу Озерска за угрозу убийством приговорили к 80 часам обязательных работ, однако от отбывания наказания она уклонилась. Вместо того, чтобы принять меры к исполнению приговора, инспектор пошла на должностное преступление. Она составила фиктивные табели учета рабочего времени осужденной.

И. о. начальника уголовно-исполнительной инспекции подписывала у руководителя организации-работодателя эти «липовые» документы, зная, что осужденная не исполняет трудовых обязанностей.

Суд назначил сотрудницам ГУФСИНа наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе в течении трех лет.

http://fedpress.ru/news/74/society/1933619