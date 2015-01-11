Карантин по бешенству объявлен в Карталинском районе

Полтавского сельского поселения (Карталинский район, Челябинская область)Посёлок Центральный Полтавского сельского поселения (Карталинский район, Челябинская область) объявлен угрожаемой зоной по заболеванию. Карантин устанавливается на неопределенный срок, до отмены специальным распоряжением правительства области.

В целях предупреждения дальнейшего распространения смертельно опасного заболевания и обеспечения эпизоотического благополучия на территории региона на территории неблагополучного пункта документом вводится запрет на проведение выводок и охотничьей натаски собак; кроме того, запрещается вывоз животных за пределы поселка.

Министерству сельского хозяйства Челябинской области предписано разработать и утвердить план профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству животных на территории неблагополучного пункта и угрожаемой зоны. Министерству экологии региона рекомендовано в сотрудничестве с местной администрацией и ветстанцией обеспечить выполнение профилактических и ликвидационных мероприятий.

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