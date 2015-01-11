В Челябинской области открыто 12 пунктов сбора подписей в поддержку Путина

В Челябинской области открыто 12 пунктов сбора подписей за выдвижение Владимира Путина в президенты России на мартовских выборах.

Пункты открыты в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте, Сатке, Чебаркуле, Коркино, Троицке и Озёрске. Они расположены в крупных торговых центрах, а также учреждениях культуры. Так, в Озёрске, пункт сбора подписей начал свою работу в ДК "Маяк".

Напомним, Владимир Путин пошел на выборы в качестве самовыдвиженца. Ему необходимо собрать и представить в Центризбирком не менее 300 тысяч подписей избирателей.

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