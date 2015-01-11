Озёрский ДК «Маяк» отпразднует 60-летие серией концертов

В 2018 году Дворцу культуры «Маяк» исполняется 60 лет. И 45 лет исполняется празднику популярной песни! С 3 по 18 февраля на сцене ДК «Маяк» пройдёт целая серия концертов «Наших песен удивительная жизнь», посвященные этим юбилейным датам!

Во время концертов прозвучат современные песни и шлягеры прошлых лет, мелодии зарубежной эстрады. На сцену выйдут солисты и вокальные ансамбли Дворца культуры, инструментальная группа «Пять четвертей» и хореографические коллективы.

Начало всех мероприятий в 17 часов. Телефон кассы: 6-77-52.