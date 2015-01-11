На ПО «Маяк» прибывают студенческие строительные отряды

Более 100 бойцов студенческих стройотрядов в эти дни приедут в Озерск для работы на ПО «Маяк». Бойцы из десяти отрядов будут выполнять общестроительные работы на объектах восьми подразделений предприятия. В основном это будет ремонт коридоров и санитарных пропускников. Чтобы попасть на стройку «Мирный атом», стройотрядовцам пришлось досрочно сдать сессию. В некоторых вузах конкурс в строительный отряд составлял до четырех человек на место. В зимнем этапе студенческой стройки примут участие студенты из Томска, Воронежа, Магнитогорска, Троицка и других городов.

Сводный отряд из 17 озерских студентов также будет участвовать в работе. Ребята будут трудиться на реакторном и приборно-механическом заводах предприятия. Как и в летний трудовой семестр, для бойцов студотрядов предусмотрено бесплатное проживание в общежитии и трехразовое питание. По словам специалиста отдела подготовки, развития и оценки персонала ПО «Маяк» Андрея Новостройного, ребят ждет и насыщенная культурная программа. В свободное от работы время стройотрядовцы примут участие в традиционном конкурсе визиток, спартакиаде, турнире «Что? Где? Когда?».

В эти дни стройотрядовцы продолжают прибывать в Озерск. Документы на трудоустройство они подавали за два месяца до приезда в город, поэтому на месте оформление занимает один день. Кроме того, приезжие студенты получили возможность познакомиться с историей и направлениями деятельности «Маяка»: для ребят организовали экскурсии в информационный центр предприятия.

Работать студенты начнут в ближайшие дни. По итогам целины будут выбраны лучший отряд, отличившийся в производственной деятельности, и отряд, победивший в номинации «За безопасный труд». Также каждый участник «Мирного атома» сможет побороться за звание лучшего бойца. Студенческая стройка в Озерске завершится 22 февраля.

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