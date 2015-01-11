В Перми совершено нападение на школьников и учительницу

Двое человек, вооруженных ножами, напали на учеников и учителей школы номер 127 в Перми. Место происшествия оцеплено полицией, детей и учителей эвакуировали в расположенные по соседству торговый центр и школу. Преступников задержали. Их личности пока не раскрываются. Женщина-учитель и подросток 16 лет находятся в тяжелом состоянии с ранениями шеи. Им проводят операцию.

При этом «Интерфакс» утверждает, что никакого нападения не было, а в школе произошел конфликт между учениками. Об этом же говорят в пермской полиции. В конфликте участвовали двое учеников с ножами, которых пытались разнять другие школьники, сообщает ряд других информационных источников.

http://www.interfax.ru/