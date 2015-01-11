МУП ДЕЗ добровольно отказывается от домов?

В декабре 2017 жители нескольких домов в «старой части» Озерска получили уведомления от МУП ДЕЗ, что с 1 января 2018 года договора с управляющей компанией закончили свое действие и теперь эти дома по сути остались без управления.

В распоряжение редакции Озерск.ру попал текст одного из таких писем. За подписью директора Т.К.Юлдашева жителям сообщается, что договор управления был расторгнут, так как закончился период действия старого договора, а новый не заключен, так как МУП ДЕЗ предлагает жителям новые условия. Теперь сами жители должны определиться с составом и периодичностью работ по уборке мест общего пользования и придомовой территории, а также принять решение о выполнении текущего ремонта кровли, карниза, цоколя, отмостки, фасада, лестничных клеток с разбивкой выполнения данных работ по годам. По результатам данного решения, принятого на общем собрании, управляющая компания просчитает экономически обоснованный тариф и предложит собственникам на утверждение.

В целом инициатива МУП ДЕЗ по изменению структуры договора и наделению собственников функцией реальных заказчиков работ в целом правильная и обоснованная. Однако такая микро-революция в озерском ЖКХ (а это действительно серьезное изменение, ведь более 10 лет подход был совсем другим) требует диалога и разъяснения, обсуждения позиций как предприятия, так и жителей. В письме по сути предлагается жителям самим определиться с составом и периодичностью работ, но жителям это будет сделать трудно, так как они не обладают необходимым объемом информации и знаний. На наш взгляд, было бы более продуктивно устроить открытое обсуждение и в процессе диалога выработать взаимоприемлемое решение, устраивающее как собственников, так и управляющую компанию. В противном случае ситуация зайдет в тупик и может повториться ситуация с домами, оставшимися без управления (Октябрьская 30, Дзержинского 52, 54, Железнодорожная 1 в Новогорном).

Пока что жители дома по Строительной 13 не успели «почувствовать на себе» последствия того, что их дом остался без управления. Мусор вывозится регулярно, разве вот справки о составе семьи ДЕЗ больше не выдает и некоторые жители не могут оформить себе льготы. До коллапса как в «общежитиях» дело пока не дошло, но это только пока. Конкурс на управление этим домом, судя по аналогичным ситуациям, администрация проводить не собирается, передав «всю полноту власти» собственникам (хотя это незаконно и конкурс таки должен быть). А значит, ситуация подвешивается на неопределенное время. Интересно, выставит ли МУП ДЕЗ квартплату за январь?

Озёрск.ру