Челябинский областной суд отложил рассмотрение апелляции экс-сенатора Цыбко

Челябинский облсуд до 17 января отложил рассмотрение апелляционной жалобы экс-сенатора Константина Цыбко. Суд закончил стадию исследования доказательств и перешел к стадии дополнений к судебному следствию.

Озёрский городской суд 3 августа приговорил Цыбко к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 миллионов рублей.

Экс-сенатор, который был признан виновным в двух эпизодах получения взятки на сумму 21 миллион рублей вместо инкриминируемых 27,5 миллиона рублей, подал апелляцию. В конце октября Челябинский облсуд начал рассмотрение апелляционной жалобы защиты и самого Цыбко на решение горсуда, экс-сенатор участвует в заседаниях через телемост.

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