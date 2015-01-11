Чемодан на колёсиках напугал озерчан

13 января в ЕДДС поступил звонок с сообщением, что напротив подъезда одного из домов по проспекту Карла Маркса уже давно стоит чемодан на колёсиках. Кто его оставил, неизвестно. Но поклажа перепугала местных жителей. Люди вызвали спасателей и полицейских. Чемодан был проверен сотрудниками УВД на предмет наличия взрывных устройств. Он оказался пустым. Опасности для населения не представляет.

Напомним, в мае прошлого года пустой чемодан переполошил работников одного из заводов в Челябинске. На место, проходную заводоуправления им. Колющенко, выехали спасатели, полицейские, МЧС и машина реанимации. Людей эвакуировали на задний двор предприятия. В здание и на производственную территорию никого не впускали.