В школах Челябинской области решено усилить меры безопасности после инцидента в Перми

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец заявила о необходимости предпринять необходимые меры безопасности в российских школах, чтобы избежать повторения ситуации, которая накануне произошла в Перми.

В Министерстве образования и науки Челябинской области заявили, что будут предприняты все необходимые меры при поступлении соответствующего распоряжения. Могут появиться дополнительные меры безобасности: тревожные кнопки, охранная служба, видеонаблюдение.

Напомним, утром 15 января в одной из школ Перми между двумя школьниками произошла драка с применением ножей. Ее пытались предотвратить педагоги и школьники, сообщили в следственном управлении СК РФ по Пермскому краю.

В результате пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

По словам вице-премьера Ольги Голодец, сейчас все усилия направлены на то, чтобы сохранить жизни и здоровье пострадавшим. Также специальными службами проводится детальное расследование произошедшего, сформирована рабочая группа во главе с министром образования РФ Ольгой Васильевой, сообщают федеральные СМИ.

«Конечно, будет полный разбор этого случая, здесь нужна очень серьезная работа, такого не должно повториться на российском пространстве, — отметила Ольга Голодец. — Мы детально разберемся с этим случаем для того, чтобы выработать меры, и их обсудим со всем гражданским сообществом».

На место происшествия уже вылетели глава Минобра России Ольга Васильева Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кунецова.

http://uralpress.ru/