Школьники Челябинской области напишут олимпиаду по физике

Олимпиада по физике проводится в два тура – теоретический и экспериментальный. Первый пройдет 17 января на базе школы №58 Магнитогорска и физико-математического лицея №31 Челябинска. Экспериментальный тур для всех участников состоится 19 января на базе лицея № 31.

«На теоретических и практических турах регионального этапа олимпиады по физике не допускается использование справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники за исключением непрограммируемых инженерных калькуляторов», – отметили в министерстве образования и науки Челябинской области.

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами по результатам экспериментального тура в жюри соответствующего этапа 22-24 января.

Рассмотрение апелляции по итогам экспериментального тура пройдет очно с участником олимпиады 25 января, а также с использованием дистанционных технологий на базе официальных студий муниципалитетов.

Кроме регионального этапа всероссийской олимпиады, 17 и 19 января будет проведена олимпиада по физике для школьников 7 и 8 классов имени Дж. К. Максвелла. Информация о проведении мероприятия для юных физиков размещена на сайте ГБУ ДПО РЦОКИО.

С окончательными результатами олимпиады по физике можно будет ознакомиться 29 января также на сайте РЦОКИО.