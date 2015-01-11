Вниманию озерчан!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

Согласно постановлению администрации Озерского городского округа от 15.01.2018 № 20 «Об обеспечении безопасности граждан во время проведения мероприятий в православный праздник «Крещение Господне»:

· определено место для проведения массового мероприятия, а также выхода людей на лед – акватория пляжа «Нептун» в р-не КРЦ «Айвенго» на озере Иртяш;

· с 21.00 18 января по 03.00 19 января 2018 около Крещенской Купели будет оборудован спасательный пост, а также организованы места для переодевания и обогрева людей.

16 января 2018 комиссией в составе представителей управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа, муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа», была проведена контрольная проверка состояния и толщины льда на озере Иртяш в р-не пляжа «Нептун».

Толщина льда по трем точкам замеров составляет 56, 58 и 57 см, что позволяет проведение крещенских купаний на данном водоеме.

Выезд на лед на автотранспорте к месту купаний запрещен!