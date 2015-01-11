Сегодня Челябинской области исполнилось 84 года

Сегодня, 17 января, Челябинская область отмечает День рождения. Региону исполнилось 84 года. Именно в этот день, в 1934 году, Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного комитета принял постановление «О разделении Уральской области» на Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую области.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил южноуральцев с прадником: «Всех нас объединяет желание сделать область лучше, приложить свои силы, знания и труд, чтобы Южный Урал был одним из ведущих регионов России. Челябинская область всегда жила в созвучии с большими государственными интересами, приумножая экономический, научный и культурный потенциал страны, достойно решая самые сложные и многогранные задачи. Мы гордимся своей малой Родиной, уважаем ее богатую историю и культурные традиции, ценим экономические, социальные и человеческие возможности. Уверен, что все наши начинания будут достойно реализованы».

Председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш также поздравил жителей области.

«Так сложилось исторически и географически, что Челябинская область была призвана стать крупнейшим промышленным центром России — краем развитой металлургии, горного дела, машиностроения, сельского хозяйства, — говорится в поздравлении. — Во времена индустриализации на карте современной Челябинской области появилось много промышленных заводов. В годы Великой Отечественной войны, когда к нам было эвакуировано около 200 предприятий, Южный Урал производил всё необходимое фронту и стал одним из главных центров оборонной промышленности страны. И в послевоенные годы наша область оставалась на передовой, создавая ракетно-ядерный щит государства, сыграв значительную роль в укреплении обороноспособности страны. Заслуги Челябинской области были дважды отмечены высшей правительственной наградой — орденом Ленина. Мы гордимся нашей малой Родиной, и в этом большая заслуга не одного поколения южноуральцев. Уверен, что трудолюбие, мудрость взрослого поколения и энергия молодежи и в дальнейшем будут служить надежной основой для процветания Челябинской области».

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