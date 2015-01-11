Более 17 миллиардов рублей взыскали приставы с южноуральцев за год

Более 2 млн исполнительных производств находилось у судебных приставов Челябинской области в прошлом году. Каждый третий житель Челябинской области хотя бы раз, да сталкивался с судебными приставами. В 2017-ом с должников удалось взыскать более 17 млрд рублей. Треть дел касаются постановлений ГИБДД и других административных штрафов. На втором месте – долги по кредитам. Кстати, в большинстве случаев через суд решают вопрос банки, а не микрофинансовые организации. Третью строчку в списке долгов занимают коммунальные платежи. На последнем месте – налоги.

Один из самых эффективных способов заставить расплатиться – арест имущества. В прошлом году таким образом должники вернули истцам более 200 млн рублей.

Главный судебный пристав Челябинской области Альбина Сухорукова называет еще одну действенную меру: запрет на выезд за границу, если сумма задолженности превышает 30 тысяч рублей. В прошлом году покинуть страну по этой причине не могли почти 140 тыс. южноуральцев. В результате удалось взыскать почти 600 млн рублей.

Если раньше на снятие такого рода ограничений уходило 2 недели, то сейчас после оплаты запрет снимается в течение 3 суток. Также судебные приставы могут запретить пользоваться водительскими правами. За прошлый год это помогло взыскать почти 60 млн рублей с должников региона.

Однако вернуть долги и спать спокойно спешат далеко не все. Приставы постоянно сталкиваются со злостными нарушителями, которые шифруются всеми возможными способами. К примеру, берут фамилию жены, лишь бы не платить алименты детям от первого брака. В свою очередь, и приставы не дремлют. Чтобы встретиться со своим клиентом лицом к лицу, идут на хитрости. В рамках закона, разумеется: ищут должников через интернет, договариваются о встрече под разными предлогами. Пожалуй, самая жёсткая мера для уклонистов – это уголовная ответственность.

За прошлый год по итогам работы приставов возбудили более 1,5 тысяч дел. И если на первый раз должник может отделаться исправительными работами, то второе уголовное дело точно закончится реальным сроком.

Кстати, с этого года в структурных подразделениях Федеральной службы судебных приставов наличные больше не принимают, напоминает Альбина Сухорукова. Погасить долг можно только через Единый портал госуслуг.

Всего же за 2017 год на исполнении у судебных приставов области находилось более двух миллионов дел. Взыскать удалось на 3,5 млрд больше, чем годом ранее. К примеру, резко снизилось количество неоплаченных штрафов ГИБДД. Скорее всего, это связано с общей тенденцией. Водители привыкли к камерам видеофиксации на дорогах города, и нарушений стало в разы меньше.

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