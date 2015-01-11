Ветераны доказывают: никогда не поздно учиться

15 января в ДК «Строитель» состоялось «Посвящение в студенты» в рамках проекта «Университет третьего возраста» - одного из наиболее эффективных направлений социально-образовательной и культурно-досуговой работы с пожилыми людьми в округе.

Напомним, что первыми слушателями Университета в сентябре 2017 года стали 246 студентов в возрасте от 55 до 82 лет, 15 декабря они получили свидетельства об его окончании. Все три месяца шло обучение на шести факультетах, которые можно было выбрать по желанию. Занятия проходили в форме лекций, бесед, тренингов, практикумов и самостоятельных работ. Организаторы отмечают, что пенсионеры с большим интересом отнеслись к предложению бесплатно получить определенные знания, умения и навыки и в полной мере использовали возможность расширить круг общения и интересов.

На открытие второго семестра собралось более 200 человек, среди них были вчерашние выпускники, решившие продолжить обучение в Университете, и новые абитуриенты.

Тепло поприветствовали представителей старшего поколения: Олег Костиков, председатель Собрания депутатов Озерского городского округа, Иван Гашев, председатель Совета ветеранов Озерского городского округа, Виктор Кудревич, директор МБУ «КДЦ» и Наталья Меркулова, руководитель Центра общественных инициатив, заведующая структурным подразделением ДК «Строитель».

Аплодисментами встретил зал деканов факультетов, которые поздравили своих уважаемых подопечных с началом нового года и очередного учебного сезона, рассказали о планах работы и интересных предложениях на текущий период. В заключение мероприятия на сцену дворца культуры вышли студенты факультета «Арт-студия», которые являются участниками вокального ансамбля «С песней по жизни» и продемонстрировали свои творческие успехи.

Наталья Меркулова:

- Программа, разработанная в Университете, помогает пожилым людям адаптироваться к жизни в современных условиях, обрести уверенность в своих силах - таким образом, решается актуальная социальная проблема востребованности и значимости пожилых людей.

http://www.ozerskadm.ru