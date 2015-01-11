Давайте свет душою изливать

Мир спасут Любовь и Доброта. А добрые дела не остаются незамеченными, ибо они излучают свет и дарят тепло тем, кто нуждается в помощи и поддержке. Именно благодаря вам, вашей помощи, дорогие наши спонсоры и покровители, оттаивают детские сердца, и жизнь ребятишек, оставшихся без родительского тепла, становится ярче и счастливее.

Уже по сложившейся традиции, на протяжении всего года и в новогодние праздники дети муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей», чувствовали вашу заботу и внимание. Ваше милосердие и щедрость снискали к вам заслуженное уважение.

Администрация центра помощи детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, в лице директора Галины Анатольевны Тихомировой и весь коллектив центра выражают огромную благодарность духовному лидеру озерских мусульман имаму Руслану - хазрату Фахретдинову и всем представителям озерской религиозной организации «Махалля - мечеть № 916» города Озерск за сотрудничество и ежегодную благотворительную помощь в приобретении товаров для детей; просят принять искреннюю признательность благотворительному фонду «Помогая сердцем», и лично директору Ивану Давыдову, за организацию праздничных и социально значимых мероприятий; от всей души благодарят за систематическую благотворительную помощь военнослужащих войсковой части 3273, лично командира дивизии полковника Андрея Александровича Никулу, заместителя командира по работе с личным составом полковника Вячеслава Ивановича Морозова, начальника гарнизонного клуба капитана Игоря Александровича Савчука, за прекрасные подарки и ту незабываемую сказку, которую военнослужащие дарят детям каждый Новый год! Слова благодарности заслуживают сотрудники полиции, в частности, отдела по делам несовершеннолетних, которые регулярно организовывают для детей центра праздники, спортивные соревнования, экскурсии; а также представители молодежного совета ОТИ МИФИ - ребята поздравили воспитанников центра с Новым годом и приняли активное участие в проведении новогоднего утренника.

Хочется еще раз выразить признательность всем тем, кто неравнодушен к судьбам наших детей, мы восхищаемся вашим милосердием и от всей души поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством, желаем вам здоровья, счастья, успехов, пусть искренняя радость детей станет вашим оберегом в жизни и поможет воплотить в реальность все ваши планы!

С благодарностью, администрация МБУСО «Центр помощи детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей»