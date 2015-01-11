Более 500 рабочих мест будет создано Агентством инвестиционного развития Южного Урала

Вчера, 17 января, глава Южного Урала Борис Дубровский рассмотрел перспективы работы Агентства инвестиционного развития региона на ближайший год. В планах сотрудников агентства – создать порядка 500 рабочих мест.

Отметим, что главная функция организации – привлекать инвестиции и обеспечивать сопровождение проектов в режиме «одного окна». К примеру, в прошлом году специалисты оказали содействие 53 проектам. Два из них - АО «Втор-Ком» и ООО «Грани Таганая» - уже вошли в инвестиционную фазу Как уточнил руководитель Агентства инвестиционного развития региона Анатолий Лобко, благодаря их реализации будет создано свыше 500 рабочих мест.

Кроме того, в прошлом году есть и уже реализованные проекты. Были организованы производства выпуска тяжелых машин, изделий из камня московской компании «Стонекс групп», создание производственно-складского комплекса компании DoorHan. В Каслинском районе в 2018 году состоялся запуск производства мебельных березовых заготовок ООО «Зеленая линия».

Одним из направлений стало привлечение внешних инвестиций. По новой методике было создано новое металлургическое производство компанией из Казахстана.

Глава региона поставил ряд задач на этот год: сумма привлеченных инвестиций должна быть не менее 4,5 миллиардов рублей. В пролом году она была меньше на полмиллиарда.

– Нужно продолжать работу по реализации проектов совместно с федеральными институтами развития, - отметил губернатор.

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