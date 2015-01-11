Детский омбудсмен попросила не спекулировать на теме поножовщины в Сосновской школе

Уполномоченный по правам ребенка подключилась к ножевому конфликту в одной из школ Сосновского района. Ирина Буторина намерена обстоятельно разобраться в произошедшем и оценить роль социальных служб. Также детский омбудсмен обратилась ко всем причастным к ситуации, чтобы избежать спекулирования на этой теме. Призываю всех не делать поспешных выводов о детях, их семьях, причинах конфликта и так далее. Сегодня я провожу совещание в администрации района, проанализируем эффективность работы каждой службы, входящей в систему профилактики, с семьями этих подростков, обсудим общие вопросы, касающиеся разрешения конфликтов в образовательных организациях. В интересах самих детей сейчас тщательно разобраться в ситуации и сделать необходимые организационные выводы. Также надеюсь, что все, кто будут комментировать данную ситуацию, проявят тактичность и не станут спекулировать на данной теме.

Напомним, конфликт в Сосновском районе произошел 17 января, через 2 дня после пермской трагедии. В приволжском городе пострадали 15 человек, в Челябинской области — один школьник. Его увезли в больницу с ножевым ранением. Оно было не проникающим, врачи оказали помощь подростку и отправили домой. В то же время в школу приехала полиция, прокуратура и следователи. Они намерены установить все обстоятельства произошедшего. Ученик 9 класса, принесший в школу нож, задержан. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

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