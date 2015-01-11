Более 2,6 млн жителей Челябинской области смогут принять участие в выборах президента

2 692 732 жителей Челябинской области смогут принять участие в выборах президента России 18 марта 2018 года, сообщил председатель регионального Избиркома Сергей Обертас.

«Совместно с управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области проведена работа по исключению расхождений в сведениях об избирателях, исключению «двойников». В результате было проведено снятие с предыдущего учёта по месту жительства в отношении 6 269 граждан», – доложил Сергей Обертас.

По словам главы Избирательной комиссии Челябинской области, последние семь месяцев чиновники работают над обеспечением беспрепятственного доступа в помещения для голосования людей с ограниченными возможностями здоровья. В результате ко дню выборов президента 93% постоянных избирательных участков будут находяться на первых этажах зданий.

«Ровно через два месяца гражданам России предстоит избрать главу государства – это важнейшее политическое событие для страны и Челябинской области, - подчёркивает глава региона Борис Дубровский. - Каждый южноуралец без каких либо проблем должен попасть на участок голосования для выражения своей гражданской позиции, поэтому избирательные участки должны быть доступны для всех групп населения».

Те избирательные участки, которые по объективным причинам невозможно перенести на 1 этаж, будут оснащены специальными установками типа «ступенькоход». Этот вопрос прорабатывается с региональным министерством спорта и физической культуры. Специалисты минсоца в ближайшее время займётся актуализаций сведений об инвалидах, чтобы организовать их голосование вне избирательных участков.

http://www.chel.aif.ru