В поселке Зауральском Еманжелинского района открылась новая детская площадка

В рамках программы него на территории Еманжелинского района только за первый год благоустроено небывалое количество дворовых территорий и общественных пространств. В поселке Зауральском выполнен ремонт одной из самых значимых улиц поселка – улицы Труда. Также состоялось торжественное открытие еще одного благоустроенного объекта в Зауральском – большой детской площадки на Заводской площади.

Установка детской площадки и монтаж дополнительного освещения вдоль тротуара были одними из главных наказов жителей Зауральского поселения. Территория чрезвычайно востребована жителями поселка. Рядом расположен Дом детского творчества «Каскад», на его базе располагается множество детских секций и кружков, а также находится Совет ветеранов поселка. Финансирование данного объекта в рамках по улучшению комфорта городской среды составило порядка 1 миллиона рублей.

Торжественное открытие прошло в рамках всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять».

Добавим, проект «Формирование комфортной городской среды» продлится до 2022 года. Ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил региональную программу благоустройства населенных пунктов Южного Урала на 2018-2022 годы. Всего за пять лет на ремонт дворовых и общественных территорий в регионе будет направлено более 5 млрд рублей, из них 4 млрд 256 млн рублей из федерального бюджета, еще 998 млн из бюджета Челябинской области (софинансирование составит 19%). Деньги будут равномерно распределены на пять лет. Каждый год на благоустройство будет выделяться из бюджетов всех уровней 1 млрд 50 млн рублей. Отдельным пунктом программы благоустройства населенных пунктов Челябинской области обозначено обустройство городских парков. В 2018 году на эти цели запланирована субсидия в размере 23,5 млн рублей, из них 19,0 млн рублей из федерального бюджета и 4,5 млн рублей из областного бюджета.

Фотографии предоставлены пресс-службой администрации Еманжелинского района