В музее почтовой связи откроется выставка олимпийских марок

На ней будет представлено собрание раритетных почтовых марок и конвертов из личной коллекции челябинского филателиста Юрия Трофимова. Владелец коллекции – филателист с 70-летним стажем. На сегодняшний день Юрий Трофимов собрал одну из самых полных коллекций олимпийских марок. За некоторым экземплярами филателист «охотился» годами. Интерес к олимпийской теме у него не случаен. Юрий Трофимов сам профессионально занимался спортом: был в составе сборной Казахстана по гимнастике, участвовал в Спартакиаде народов СССР, ему присвоено звание мастера спорта СССР.

Посетители экспозиции увидят первую почтовую марку, выпущенную к зимним Олимпийским играм. Она была изготовлена к соревнованиям 1932 года, проходившим в американском Лейк-Плэсиде. Филателистический материал, собранный Юрием Трофимовым, украшают автографы спортсменов-олимпийцев: легендарной советской конькобежки Лидии Скобликовой, биатлониста, четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова, прославленной фигуристки Ирины Родниной, советских хоккеистов Бориса Михайлова и Сергея Макарова, российской фигуристки Юлии Липницкой и многих других.

Почтовые редкости презентует лично автор экспозиции Юрий Трофимов. В открытии выставки примут участие директор Челябинского филиала Почты России Владимир Образцов, руководитель музея конькобежного спорта дворца «Уральская молния» Ирина Супереко, директор Музея истории УралГУФК и Олимпийской славы Евгений Шахматов, челябинские филателисты, студенты педагогического университета.

Открытие экспозиции состоится 23 января в 13.30 в музее почтовой связи Челябинской области по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 64. Вход – свободный.

Информационная справка

УФПС Челябинской области – филиал федерального почтового оператора ФГУП «Почта России», предоставляющий услугу почтовой связи населению Южного Урала. Включает 716 отделений почтовой связи и трудовой коллектив более 7 000 человек.

Музей почтовой связи Челябинской области создан 16 марта 2007 года. Три экспозиционных зала (основной, «Фронт и тыл. Почтальоны – связные войны», «Быт почтовика») отражают историю российского почтового дела и почты Челябинской области. В фондах музея более 23 тысяч экспонатов.