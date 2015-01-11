ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!

Управлением МВД России по ЗАТО г. Озерск разыскивается женщина, которая 05.01.2018г. около 14:15 час. в магазине «Монетка», расположенного по адресу: мкр. Заозерный – 3, обнаружила оставленный без присмотра кошелек.

Просим лиц, обладающих какой-либо информацией о личности данной гражданки, позвонить в полицию по телефонам: 2-19-39, 2-50-85, 2-83-68 или 02. Код города – 35130.