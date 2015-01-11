Озерск и Крещение Господне

Праздник Крещения Господня начинается не в проруби. И не в очереди за Крещенской водой. Он начинается в храме. Прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска это знают уже давно. Потому на Богослужении и 18 января (в Крещенский сочельник), и 19 января (в сам праздник Крещения Господня) храм полон.

И в тот и в другой день Великое освящение воды совершается одним и тем же чином.

А уж после Богослужения не грех и в прорубь окунуться. Если, конечно, здоровье позволяет. Конечно, надо понимать, что это не обряд, тем более – не таинство. Это сугубо русская народная забава, потому как на том самом Иордане сейчас совсем другая погода. Грехов это купание не смывает, душу не очищает, но в качестве экстремального зимнего вида спорта – почему нет?

И неизменны очереди за Крещенской водой. Ее хватит на всех. Лишь бы использовать ее правильно и с пониманием того, что никакая вода (ни из проруби, ни из бака) не имеет никакого значения, если человек не готов меняться внутренне, работать над своей душой.

Но, похоже, с каждым годом всё больше людей, понимающих суть праздника Крещения Господня, потому, несмотря на то, что очередь за Крещенской водой ничуть не меньше, чем прежде, но атмосфера в ней уже давно не «магазинная». И это радует.

Александр Волынцев