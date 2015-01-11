На Южном Урале идёт прием документов для назначения новых пособий на детей

Обратиться за пособием на первого ребенка имеют право женщины, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, в случае если ребенок – родной или усыновленный – рожден начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации. Кроме этого размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Челябинской области за второй квартал 2017 года. Размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит 10 тысяч 221 рубль.

«Данная мера соцподдержки носит заявительный характер, поэтому гражданам необходимо подать заявление, приложив к нему необходимые документы, – отметила министр социальных отношений Татьяна Никитина. – Кроме управлений социальной защиты, заявления также принимаются в МФЦ».

Необходимый перечень документов на первенца включает в себя документ, удостоверяющий личность и подтверждающий место жительства заявителя (паспорт), копию свидетельства о рождении ребенка, документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка, сведения о доходах членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления (все виды заработной платы, доходы от занятий предпринимательской деятельностью, все виды пенсий, пособий, стипендии, пособие по безработице) и документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя (договор банковского вклада (счета), справка кредитной организации о реквизитах счета или другие документы, содержащие сведения о реквизитах счета).

«По законопроекту, внесенному губернатором и одобренному Законодательным собранием Челябинской области многодетные малообеспеченные семьи, у которых в новом году родится третий и последующие дети, также получат поддержку, – добавила Никитина. – Размер ежемесячной денежной выплаты составит 10 тысяч 221 рубль. Выплата будет назначаться с рождения до достижения ребенком возраста трех лет».

Право на выплату будут иметь многодетные малообеспеченные семьи, имеющие на своем содержании трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, постоянно проживающие на территории Челябинской области, при рождении третьего и последующего ребенка после 1 января 2018 года.

Малообеспеченной признается многодетная семья, среднедушевой доход в которой ниже величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в Челябинской области – 9 тысяч 520 рублей. Величина устанавливается ежеквартально.

Необходимые документы для назначения данной выплаты:

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

- копии свидетельств о рождении детей;

- справка органов записи актов гражданского состояния об основании в запись акта о рождении ребёнка об отце (в случае, если сведения об отце ребёнка внесены в запись акта о рождении ребёнка по заявлению матери);

- копии страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования заявителя и членов его семьи (если заявитель либо члены его семьи являются получателями пенсии и заявитель не представил документы из территориального органа пенсионного фонда Российской Федерации, содержащие сведения о размере получаемых пенсий, по собственной инициативе);

- документы, выданные уполномоченными органами и организациями о регистрации заявителя и ребёнка, на которого назначается ежемесячная денежная выплата, а также других членов семьи заявителя по месту жительства на территории Челябинской области, подтверждающие их совместное проживание. При отсутствии регистрации по месту жительства у ребёнка, на которого назначается ежемесячная денежная выплата, на территории Челябинской области, прилагается акт органа социальной защиты населения, осуществляющего назначения и выплату ежемесячной денежной выплаты, о фактическом проживании ребёнка с заявителем;

- документы, подтверждающие доход каждого члена семьи за последние три месяца перед обращением за назначением и выплатой ежемесячной денежной выплаты, для определения среднедушевого дохода семьи, либо документы, подтверждающие отсутствие дохода семьи, а также документы, подтверждающие принадлежность граждан к категориям лиц:

а) имеющих статус безработных;

б) лица, содержащиеся под стражей на период предварительного следствия и судебного разбирательства;

в) лица, находящиеся на длительном стационарном лечении (на период лечения);

г) лица, находящиеся в розыске до признания их в установленном порядке безвестно отсутствующими или объявления умершими;

д) неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за нетрудоспособными гражданами, детьми-инвалидами и получающие компенсационные выплаты по уходу за указанными лицами;

е) граждане, осужденные к аресту или лишению свободы;

ж) одинокие матери, осуществляющие уход за ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста, не подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

- справка органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, по месту проживания ребенка (детей) на территории Челябинской области о постановке ребёнка (детей) в очередь на приём в государственную или муниципальную образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и об отсутствии на день обращения за назначением и выплатой ежемесячной денежной выплаты свободных мест в ней, либо справка об отсутствии в населенных пунктах государственной или муниципальной образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования, либо справка врачебной комиссии медицинской организации о постановке ребёнка на диспансерный учет с заболеванием, которое препятствует посещению им указанной организации (при достижении ребенком возраста 1,5 лет).

В муниципалитетах работают телефоны «горячей линии».