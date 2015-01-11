Ищущих рутений французских журналистов задержали на подступах к «Маяку»

Журналистов издания France 2 задержали на КПП на въезде в Озерск.

Представители зарубежного СМИ якобы пытались попасть в закрытый город – в Европе считают, что расположенный в нем химкомбинат “Маяк” мог быть источником выброса рутения осенью этого года. Повышение концентрации этого изотопа было зафиксировано и во Франции.

Французы, как сообщает челябинское СМИ, крайне удивились существованию в России закрытых городов. Им пришлось выплатить штраф в размере 120 евро, так как подъезд иностранцев к “Маяку” ближе, чем на 20 км, запрещен.

В пресс-службе администрации Озерска затруднились прокомментировать инцидент корреспонденту ЕАН. По словам собеседника агентства, информационно-аналитический отдел как раз сейчас выясняет, не является ли новость фейком.

Напомним, на химкомбинате опровергают свою причастность к выбросу рутения и говорят, что источником радиоактивных частиц мог быть спутник.

http://eanews.ru