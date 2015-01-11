Все ЗАТО Росатома должны стать территориями опережающего социально-экономического развития

Состоялся рабочий визит генерального директора госкорпорации «Росатом» Алесея Лихачёва в г. Озерск и на ФГУП «ПО «Маяк».

Посещение началось с совещания с руководителями предприятий ядерного оружейного комплекса: - ФГУП «ПО «Маяк», ФГУП «ПСЗ» и ФГУП «РФЯЦ–ВНИИТФ». Генеральный директор «Маяка» Михаил Похлебаев рассказал о деятельности предприятия в области обращения с отработавшим ядерным топливом. Было отмечено, что в 2017 году на предприятии переработали топливо реакторов с Белоярской, Ростовской, Кольской, Нововоронежской и Балаковской атомных электростанций; доставлено топливо из Болгарии; а также организовали первый вывоз дефектного отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) атомных подводных лодок из Губы Андреева. В ходе вывоза ОЯТ реакторов ВВЭР-1000 с Балаковской АЭС был успешно испытан транспортно-упаковочный комплект нового поколения ТУК-141. Кроме того, в прошлом году радиохимический и радиоизотопный заводы «Маяка» успешно прошли аудит на соответствие системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ISO 14001:2004.

На совещании Алексею Лихачёву представили итоги работы и других ключевых подразделений ПО «Маяк». Генеральный директор Росатома подчеркнул, что ближайшее будущее «Маяка» это выполнение оборонного заказа, обеспечение возможности переработки всех видов отработавшего ядерного топлива, усиление лидирующих позиций в производстве широкой номенклатуры изотопной продукции, а также решение проблемы советского «ядерного наследия».

В ходе рабочего визита Алексей Лихачёв совместно с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским обсудили перспективы получения для Озерска статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Напомним, все ЗАТО Росатома, на основе правительственного решения, должны стать территориями опережающего социально-экономического развития.

Алексей Лихачев отметил, что выход на заключительную стадию получения статуса ТОСЭР должен мобилизовать всех участников процесса. «Мы должны быть готовы незамедлительно начать работу с потенциальными резидентами ТОСЭР, как только статус будет получен, чтобы реализация проектов началась в минимально возможные сроки».

К участию в программе развития Озерска (Челябинская область) готовы уже 10 резидентов с инновационными проектами. Для реализации производств подготовлено две площадки: на территории поселка Новогорный и на территории ПО «Маяк».

На одной из площадок ТОСЭР в Озёрске планируется реализовать проект регионального центра технологий облучения и производства металлообрабатывающего оборудования. На площадке «Новогорный» предполагается открыть производства изделий из углеграфитовых материалов, биостимуляторов роста растений и кормовых добавок для животных и птиц, интеллектуальных рукавов для восстановления трубопроводных сетей, порошков металлических сплавов методом газового распыления и другие.

http://www.energyland.info/analitic-show-167440