Назначен новый министр здравоохранения Челябинской области

Главой минздрава Челябинской области стал Сергей Приколотин. Назначение подписал губернатор Борис Дубровский. Приколотин стал министром с понедельника, 22 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Прежний министр Сергей Кремлев ушел в отставку по собственному желанию. Накануне ему исполнилось 60 лет, и он уходит на пенсию. Не исключено, что продолжит работать в других структурах. Отметим, Кремлев возглавлял областной минздрав с 2014 года.
ДОСЬЕ «КП».
Сергею Приколотину 45 лет. Родился в Сочи. В 1996 году окончил Челябинскую медакадемию по специальности «Педиатрия». Интернатуру проходил по специальности «Анестезиология и реаниматология».
Работал врачом-анестезиологом, был заведующим отделением реанимации. Возглавлял Станцию скорой медицинской помощи. Два года назад стал заместителем министра здравоохранения Челябинской области.
http://kp.ru/
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