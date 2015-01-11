Грабитель, только вышедший из тюрьмы, вновь принялся за старое

Сотрудники уголовного розыска кыштымской полиции по горячим следам задержали молодого человека, ограбившего женщину. Вечером в минувшее воскресенье на улице Горелова навстречу ей шли молодой человек и девушка.

Когда они поравнялись, парень неожиданно выхватил у прохожей сумку и кинулся бежать. Когда его спутница заверила пострадавшую, что едва знакома с ним, та бросилась за ним, но догнать, конечно, не смогла.

Прибывшим на место полицейским женщина заявила, что в сумке был кошелёк с 1100 рублями и банковскими картами, а в целом ущерб она оценивает в три с половиной тысячи рублей. Выйти на след подозреваемого оперативникам помогла служебная собака кинологической службы Озёрска. Им, кстати, и оказался 22-летний озерчанин.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, молодой человек недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабёж. В отношении него возбуждено новое уголовное дело. Подозреваемый находится в следственном изоляторе. Ему грозит до четырёх лет заключения.

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