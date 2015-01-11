Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 24 января

Оперативная информация

Сегодня среда 24 января 2018 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была - 25 град. С

• атмосферное давление 764 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 65 %

• ветер _юго-восточный 4_ м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 3 ДТП

без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

В сетях холодного водоснабжения: Победа 9, Менделеева 6 с 9 до 12 час

Луначарского 23 с 12 до окончания

В сетях электро-снабжения: Победа 31,35,44 с 9 до окончания

В сетях горячего водоснабжения и отопления: Победа 9, Менделеева 6 с 9 до 12 часов

Победа 44 с 9 до окончания