Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 24 января

Оперативная информация
Сегодня среда 24 января 2018 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была - 25 град. С
• атмосферное давление 764 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 65 %
• ветер _юго-восточный 4_ м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 3 ДТП
без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
В сетях холодного водоснабжения: Победа 9, Менделеева 6 с 9 до 12 час
Луначарского 23 с 12 до окончания
В сетях электро-снабжения: Победа 31,35,44 с 9 до окончания
В сетях горячего водоснабжения и отопления: Победа 9, Менделеева 6 с 9 до 12 часов
Победа 44 с 9 до окончания