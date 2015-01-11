Южноуральцы сами выберут, какие общественные пространства будут благоустроены в 2018 году

Рейтинговое голосование за лучшие проекты благоустройства пройдет в муниципальных образованиях с населением свыше 20 тысяч человек. Это 19 городов региона: Верхний Уфалей, Златоуст, Копейск, Кыштым, Магнитогорск, Миасс, Озерск, Снежинск, Трехгорный, Троицк, Усть-Катав, Чебаркуль, Челябинск, Южноуральск, Аша, Еманжелинск, Карталы, Коркино и Сатка.

В каждом из этих муниципалитетов администрация уже организовала прием предложений по благоустройству от жителей. Он продлится до 9 февраля. Именно из предложений горожан будет составлен перечень общественных пространств для рейтингового голосования, которое пройдет в вышеуказанных городах до 22 марта. Для этого будут оборудованы специальные помещения. Там голосующие смогут изучить полный перечень отобранных территорий, а также дизайн-проекты благоустройства каждой из них. Рейтинг общественных пространств, составленный по итогам голосования в каждом из 19 участвующих городов, будет опубликован не позднее 25 марта 2018 года.

«До 31 марта все муниципалитеты Челябинской области должны утвердить свои программы благоустройства. Территории, набравшие больше всего голосов, будут облагорожены в первую очередь – в 2018 году. Пространства, набравшие меньше голосов, войдут в программу благоустройства на 2019 год», – отметил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

На продолжение реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Челябинской области в 2018 году предусмотрено финансирование в размере 1 млрд 54 млн рублей. Федеральный бюджет направит субсидию в размере 835,4 млн на благоустройство дворовых и общественных территорий и 18,5 млн рублей – на реконструкцию парков и мест массового отдыха населения. Софинансирование из областного бюджета составит 19% (195,98 млн и 4,46 млн рублей соответственно).

«Не смотря на то, что рейтинговое голосование пройдет только в 19 самых крупных городах региона, мы, как и в 2017 году, реализуем проект «Формирование комфортной городской среды» на территории всех 43 муниципалитетов области. В остальных городах и районах список территорий для включения в муниципальную программу сформируют общественные комиссии», – обозначил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

В целом на реализацию государственной программы Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области на 2018 - 2022 годы» планируется направить 5 млрд 254 млн рублей. 4 млрд 256 млн рублей – это средства федерального бюджета, еще 998 млн планируется добавить из бюджета Челябинской области (софинансирование 19%). Средства будут равномерно распределены на пятилетний период.

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» партии «Единая Россия» в 2017 году в Челябинской области благоустроено 812 дворов и 99 общественных территории. Общий объем финансирования составил 1 191,3 млн рублей: 833 млн рублей из федерального бюджета и 358,3 млн рублей из областного бюджета.