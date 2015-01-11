Брак,семья, дом,дети. Никакие сокровища мира не сравнимы с их ценностью для человека!

Брак-соединение двух жизней в единое целое. Семья-продолжение рода, самые близкие и родные нам люди.

Дом-это место тепла и нежности, в нем растут наши дети-растут физически,укрепляют свое здоровье и впитывают в себя все, что сделает их в будущем истинными и благородными мужчинами и женщинами.

Дети-нежные юные жизни,которые обогащают мир красотой,радостью,наполняют нашу жизнь глубоким смыслом,пробуждают в наших сердцах новые, молчавшие до момента их рождения струны души.

ДК им.Пушкина приглашает озерчан на семейную конкурсно-развлекательную программу "А ну-ка дедушки" с тем, чтобы поделиться своими секретами счастья семейной жизни, а так же узнать секреты крепости семейного союза, верности и любви у других супругов.