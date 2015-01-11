В Челябинске туристическая фирма обманула клиентов, в т.ч. озерчан

В Челябинске туристическая фирма, расположенная по адресу проспект Ленина, 8, обманула клиентов. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Об этом «ЧелябинскСегодня» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Первой заявление на турфирму написала в полицию 42-летняя жительница Озерска. Она оплатила стоимость двух путевок на российский курорт, но на отдых так и не съездила: турфирма, получив от клиентки 14 тысяч рублей, вдруг закрыла свой офис и отключила все телефоны.

Вскоре после этого случая в полицию обратились еще четверо жителей региона, которые также пострадали от мошеннических действий данной туристической фирмы. Граждане за отдых в городе Геленджике заплатили турфирме, которая свои обязательства также не выполнила.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до 5 лет тюрьмы. Правоохранители полагают, что организаторы турфирмы могут быть причастны к аналогичным преступлениям, поэтому просят потерпевших обращаться в отдел полиции «Тракторозаводский» по телефонам: 8(351)772-86-67 и 8(351)773-14-14.

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