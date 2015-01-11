Тракторостроители ЧТЗ создали эксклюзивный погрузчик для добытчиков алмазов

Эксклюзивные погрузчики этой партии отличаются от серийных машин наличием системы централизованной смазки: масло подается ко всем точкам простым нажатием кнопки, что значительно облегчает обслуживание техники. Также предусмотрен подогрев гидро- и топливного бака, рукава подачи топлива, заднего стекла и зеркал. На крыше смонтированы дополнительные фары, есть кондиционер. В кабине установлен автономный отопитель «Вебасто», а для подогрева двигателя – «Гидроник».

Погрузчику предстоит чистить зимники, обслуживать инфраструктурные объекты. Он должен заменить собой колесный бульдозер, поэтому вместо ковша с высокой разгрузкой основным его орудием стал бульдозерный отвал. В комплекте есть и традиционный ковш, только стандартный, рассчитанный на обычную высоту погрузки. Его грузоподъемность 6,5 тонны (на тонну больше, чем у ковша с высокой разгрузкой). Также в комплекте предусмотрен снегоуборочный отвал, геометрия которого меняется с помощью гидравлики - от клиновидного до прямого. У эксклюзивной модификации погрузчика предусмотрен плавающий режим стрелы: оператору достаточно опустить отвал, включить кнопкой плавающий режим, и можно убирать снег. Стрела будет повторять рельеф местности, «вычерчивая» его своими движениями. Все сменные орудия на стреле можно быстро менять с помощью специального гидрозамка – системы квик-каплер.

«Погрузчик уже передан заказчику. От станции Усть-Кут технику повезут по зимнику к месту ее постоянной приписки, до поселка Айхал находящегося в 500 километрах от Мирного. Здесь техника и начнет свою работу», – сообщил руководитель регионального отдела продаж заводской службы сбыта Евгений Гербут.