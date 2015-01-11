В Публичной библиотеке открывается выставка прикладного творчества

Рукоделие было и остается актуальным, а красивые изделия, созданные своими руками, никогда не выходят из моды.

Лоскутное шитьё уже давно перестало быть частью деревенского стиля – во многих домах хозяйки с удовольствием оформляют разноцветные панно для интерьера спален, детских, столовых...

Традиционное лоскутное шитьё по спирали – самый популярный технический приём, помогающий решить головоломку: как из вороха цветных обрезков создать что-то полезное, оригинальное и красивое. Техники шитья из прямоугольных («колодец», «паркет») и треугольных («звезда») лоскутов требуют аккуратности и предельной точности – малейшая ошибка в пару миллиметров может привести к перекосу всего изделия. А сюжетное шитьё часто выполняется в технике «аппликация» (лоскуты пришиваются на плотную основу) и является самой кропотливой работой.

Сюжеты в выставочном зале библиотеки по большей части зимней тематики: панно «Катание на санках», «Белое Рождество» и «Зимний солнечный день», наполнены затейливыми узорами, будто снятыми с замёрзшего окна.

Ручное ткачество представлено разноцветными «дорожками-половиками» с традиционным орнаментом. Дополняют экспозицию текстильные куклы-обереги – неотъемлемая часть выставок народного творчества. Их автор – Любовь Городцова – черпает вдохновение для создания своих персонажей из традиций славянского фольклора.

Для тех, кто не равнодушен к технике лоскутного шитья, сотрудники отдела литературы по искусству подготовили книжную выставку, в которой представлены альбомы, самоучители и курсы для начинающих. Таким образом, у посетителей выставки есть прекрасная возможность освоить эту интереснейшую технику самостоятельно.

Открытие выставки «Узоры зимы: лоскутное шитьё» состоится 25 января, в 14.00, в выставочном зале (фойе) Публичной библиотеки. Вход свободный.