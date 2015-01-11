В Челябинской области определили размер субсидии регоператору капремонта в 2018 году

В Челябинской области определили размер субсидии в 2018 году фонду регоператора капремонта в многоквартирных домах региона. Она составит 175 млн рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Борис Дубровский.
«Субсидия предоставляется Региональному оператору в виде имущественного взноса и определяется Правительством Челябинской области в сумме 175000,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета», — говорится в документе.
Средства пойдут на финансовое обеспечение текущей деятельности регоператора. В том числе, на оплату труда сотрудников, административные, хозяйственные и прочие расходы, необходимые для обеспечения работы регионального оператора.
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Ключевые теги: региональный оператор, субсидия, Южный Урал..
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