В Челябинской области определили размер субсидии регоператору капремонта в 2018 году

В Челябинской области определили размер субсидии в 2018 году фонду регоператора капремонта в многоквартирных домах региона. Она составит 175 млн рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Борис Дубровский.

«Субсидия предоставляется Региональному оператору в виде имущественного взноса и определяется Правительством Челябинской области в сумме 175000,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета», — говорится в документе.

Средства пойдут на финансовое обеспечение текущей деятельности регоператора. В том числе, на оплату труда сотрудников, административные, хозяйственные и прочие расходы, необходимые для обеспечения работы регионального оператора.

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