Правительство Челябинской области и Роскосмос подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Челябинской области и Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве.

Свои подписи под документом поставили губернатор Борис Дубровский и генеральный директор Госкорпорации Игорь Комаров.

Игорь Комаров подчеркнул, что Челябинская область занимает особое место в ракетно-космической промышленности. «В регионе работают ключевые предприятия, которые обеспечивают производство важнейшей ракетно-космической техники и ее компонентов, - констатировал гендиректор. - УКВЗ, Златоустовский и Миасский машиностроительные заводы, ГРЦ Макеева – это лицо нашей отрасли, они определяют наше развитие».

Игорь Комаров уверен, что подписание соглашения – важное событие для всей корпорации и Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, филиал Центра Хруничева). Борис Дубровский отметил, что «на УКВЗ трудится треть экономически активного населения города, и важно, что здесь будут развиваться новые компетенции».

Губернатор подчеркнул, что подписанное соглашение беспрецедентное по поставленным задачам. В ходе его реализации планируется создание кластера транспортного машиностроения на базе Усть-Катавского вагоностроительного завода. «Это даст импульс развития не только городу, но и всему региону», - считает губернатор.

Как сообщало агентство, договоренность о подписании соглашения между правительством области и Роскосмосом была достигнута на заседании рабочей группы в Москве. Предполагалось, что к соглашению будет приложен план мероприятий по совместной работе в трех моногородах региона - Усть-Катаве, Златоусте и Миассе, где присутствуют предприятия Госкорпорации.

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