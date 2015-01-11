«Рождественская звезда» и «Ледяные шарики»

26 января в ДК им.Пушкина ждут детей и их родителей.. Куда после нелегкой трудовой недели вы предпочитаете направиться для веселого и полезного времяпрепровождения со своими любимыми чадами? Предлагаем Вам посетить всей семьей интересную, познавательную программу для детей и родителей из цикла "Вкусные вечеринки" - "Ледяные шарики".

Танцы на льду, интересные конкурсы, зимние забавы,песни, катание на лошади с каретой, вкусный шашлык, хорошее настроение и теплая погода- все это и многое другое в концертной развлекательной программе "Рождественская звезда", которая состоится на арт-площадке перед ДК им.Пушкина в субботу, 27 января, начало в 14-00, 0+