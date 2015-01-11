В Еманжелинске в общежитии обрушился потолок, пострадали дети

В Еманжелинске в одном из общежитий обрушился потолок, в результате чего пострадали двое детей.

Инцидент произошел вчера, 24 января. В двух местах общежития — душевой комнате и туалете - обвалились куски бетона со штукатуркой. Под бетонный «обстрел» попали двое детей.

Всего в общежитии проживает 31 семья с детьми. Они выражают опасение, что в любой момент стены общежития могут обрушиться: на месте обвала образовалась гигантская трещина.

Общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» провела в общежитии исследование. Выявлена масса фактов, свидетельствующих об аварийном и антисанитарном состоянии здания. Результаты проверки направлены в прокуратуру и Роспотребнадзор Челябинской области.

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