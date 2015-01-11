Сто миллионов потратили на ремонт детской областной больницы

Результат трехлетней работы налицо – детская областная клиническая больница отремонтирована, расширена и оснащена высокотехнологичным оборудованием. По мнению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, развитие детской медицины в регионе было и остается целевой задачей

Реконструкция медицинского учреждения привела к расширению отделения функциональной диагностики, установке нового магнитно-резонансного томографа, а также локализации офтальмологической помощи. Одна из основных целей выполнена превосходно — количество юных пациентов, отправляемых к офтальмологам за пределы Челябинска, снизится на 30%. Областная детская клиническая больница обзавелась лучевым отделом, включающим в себя структурные отделения компьютерной томографии. ЧОДКБ может похвастаться уникальными компетенциями и сильнейшим профессиональным коллективом. Высококлассные врачи с успехом используют новейшее оборудование, закупленное в рамках программы модернизации здравоохранения.

Финансирование работ проводилось из бюджета Челябинской области. Правительство сочло необходимым выделить детской областной больнице 100 миллионов рублей. По мнению главы региона Бориса Дубровского, объемы финансовой поддержки потребуется постепенно наращивать. При этом будет проводится надлежащий контроль за прозрачностью и эффективностью использования средств. К выполнению собственных обязанностей приступили физиотерапевты, медицинские психологи, логопеды, а также другие профильные специалисты.

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