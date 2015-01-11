На федеральных дорогах Южного Урала продлен особый режим

На федеральных дорогах Челябинской области продлен особый режим — подрядные организации Упрдор «Южный Урал» не допускают остановок транспорта, которые могут быть причинами тяжких последствий для жизни и здоровья людей

«Это поломки, ночлег в необорудованных местах, провокация ДТП. Подрядные организации организовывают помощь в буксировке транспорта до мест ремонта, обеспечивают первую необходимую помощь с обогревом водителей, помогают с решением организационных вопросов», — говорится в официальном сообщении.

В Управлении федеральных автодорог «Южный Урал» просят водителей оперативно сообщать о вынужденной остановке, обращаться за помощью для себя или других автомобилистов.

Телефон круглосуточной службы диспетчера ФКУ 8 (351) 266−66−53.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в пятницу, 26 января, на Южном Урале ожидается переменная облачность, без осадков, местами слабая изморозь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 2−7 м/с, отдельные порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью — минус 28−33, в горах минус 22−27, на крайнем западе — до 18 градусов мороза. Днем ожидается минус 18−23, в горах — минус 10−15.

dostup1.ru