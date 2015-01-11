19-летний студент вышел из общежития в Челябинске и пропал

19-летнего Николая Храмова последний раз видели в общежитии ЮУрГУ, расположенного на проспекте Ленина, 78, еще 20 января. Он вышел оттуда примерно в 19:35. С этого момента Николай домой не возвращался и не выходил на связь ни с кем из родных или друзей. Об исчезновении молодого человека сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС».

Рост пропавшего 170–175 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы до плеч. — пояснили сайту «Первый областной» волонтеры.

Когда пропавшего видели последний раз, он был в синей удлинённой куртке с капюшоном, синие джинсы и коричневые ботинки. С собой у него был рюкзак светло-серого цвета.



Информацию о местоположении Николая Храмова просят сообщать по телефонам 8-900-095-52-67, 8-908-053-41-97 или 02. Сейчас поисками студента занимаются волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.

Источник: https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/propal-student/