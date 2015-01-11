МЧС предупреждает о крепких морозах в Челябинской области

В Челябинской области предстоящей ночью, 26 января, в низинах местами ожидается понижение температуры воздуха до 35−40 градусов.

Экстренное предупреждение о крепких морозах распространило ГУ МЧС региона.

В Челябинском Гидрометцентре также отмечают, что на Южном Урале четвертые сутки сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 7 градусов и более ниже климатической нормы. По области ночью ожидается минус 28−33 градуса.

Ситуацию усугубит порывистый ветер — до 12 метров в секунду, а также повышенное атмосферное давление (767 миллиметров ртутного столба). Порывистый ветер может стать причиной нарушений сна и беспокойства у людей с психо-эмоциональными нарушениями. Высокий фон атмосферного давления может негативно отразиться на самочувствии метеочувствительных людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями, страдающим гипертонией и мигренями. Уже в субботу температура воздуха начнет повышаться, а давление снижаться.

В ГУ МЧС области отмечают, что низкие температуры воздуха могут привести к авариям на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, ростом пожаров в жилом секторе, увеличением случаев общего переохлаждения и обморожения. Кроме того, возможно увеличение числа дорожно-транспортных происшествий.

Главам муниципальных образований рекомендовано в случае ухудшения обстановки привести органы управления, силы и средства муниципальных образований в режим функционирования «Повышенная готовность» и организовать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

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