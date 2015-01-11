Три миллиона для «Маяка»

Плату за шкафчики пришлось взыскивать по суду

Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворён иск ФГУП «ПО «Маяк» к публичному акционерному обществу «Северное Управление Строительства» на общую сумму чуть менее трёх миллионов рублей. Ответчик на заседание не явился, письменного отзыва не представил, хотя о дате судебного разбирательства был извещён надлежащим образом. Арбитражный суд располагал сведениями о получении ответчиком копии определения о принятии заявления к производству и возбуждении производства, поэтому судья Рагузина приняла решение о рассмотрении дела в отсутствие представителя ПАО «СУС».

Как следует из представленных материалов, в 2016 году «Северное Управление Строительства» вело на промплощадке «Маяка» строительно-монтажные работы. 11 января ФГУП «ПО «Маяк» и ПАО «СУС» заключили договор, по которому истец принял на себя обязательства оказывать ответчику услуги по обслуживанию в санпропускнике, которые включают в себя: предоставление помещений и шкафчиков для переодевания и хранения чистой и специальной одежды; предоставление помывочных услуг (душевой с горячей и холодной водой); выполнение периодического дозиметрического контроля помещений санпропускника и персонала заказчика (ответчика); стирка и обмен спецодежды, предоставленной заказчиком. стирка и обмен спецодежды, предоставленной заказчиком. Однако за оказанные санитарно-дозиметрические услуги строительная компания расплатилась не в полном объёме, в результате чего образовалась задолженность в размере более двух миллионов рублей.

Ответчик не представил суду доказательства погашения долга или наличия долга в ином размере, от сверки расчетов с истцом ответчик уклонился.

В результате рассмотрения всех обстоятельств дела судом принято решение: взыскать с публичного акционерного общества «Северное Управление Строительства» в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Маяк» 2 020 549 руб. 85 коп. задолженности, 705 174 руб. 32 коп. неустойки, а также 36 629 руб. судебных расходов по государственной пошлине.

Озёрск.ру