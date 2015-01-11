В полиции Южного Урала прошли обыски

Информацию об этом подтвердил сегодня, 26 января, главный полицейский региона Андрей Сергеев.

«ФСБ проводило мероприятия в рамках расследования уголовного дела о получении взятки совместно со специалистами службы собственной безопасности. Мы в курсе всего происходящего. Обыск проходил на рабочем месте нашего сотрудника», — сообщил Андрей Сергеев.

Уголовное дело возбуждено Сосновским МСО СУ СК РФ по Челябинской области, по факту посредничества 40-летнего жителя Сосновского района Константина Новикова, являющегося руководителем департамента налогового консалтинга ООО ЛА «Консалтинг» в получении взятки в виде денег в размере 2 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере, за совершение заведомо незаконных действий. Он задержан.

«Установлено, что мужчина в период с 01.11.2017 по 27.12.2017 способствовал должностному лицу — сотруднику ГУ МВД РФ по Челябинской области — в достижении и реализации соглашения между ним и иным лицом в получении от последнего взятки за совершение указанным сотрудником незаконных действий в пользу иного лица, связанных с принятием решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников коммерческой организации», — рассказал заместитель прокурора Сосновского района Андрей Ветриченко.

Бизнесмен, пострадавший от больших аппетитов правоохранителя, обратился за помощью в ФСБ. Сотрудники этого ведомства сейчас работают над установлением личности вымогателя в погонах.

«Сотрудник, на рабочем месте которого сегодня проходил обыск, не является ни подозреваемым ни обвиняемым по этому уголовному делу. Им был подан рапорт о том, что его склоняют к коррупционному преступлению. Но были проведены мероприятия, которые доказали его непричастность», — добавил Андрей Сергеев.

Личность сотрудника полиции, который получил взятку, сейчас устанавливается. Также, как и причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

Отрабатывается также и причастность к данному преступлению задержанной ранее сотрудницы налоговой инспекции по Ленинскому району. Женщина и ее брат были задержаны в рамках этого же уголовного дела в декабре 2017 года.

В Сосновском районом суде Челябинской области сегодня по ходатайству органов предварительного расследования состоится судебное заседание по вопросу избрания Новикову меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела находится на контроле у прокуратуры района.

Uralpress.ru