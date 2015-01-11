Евгений Щербаков: «Сегодня на первом месте рабочей повестки стоят хозяйственные вопросы»

В понедельник глава округа начал аппаратное совещание с многочисленных нареканий жителей в адрес управляющей компании «Уютный дом», а также задал вопрос о том, как решается проблема по теплоснабжению детского сада №55.

– Продолжают поступать жалобы от жителей домов №52 и №54 по ул. Дзержинского по поводу неудовлетворительной работы управляющей компании «Уютный дом», – обратил внимание Евгений Щербаков. – Если жители этих домов не настроены на создание ТСЖ, то необходимо начать конкурсные процедуры по выбору новой управляющей компании.

– Управляющая организация «Уютный дом» действительно ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по содержанию и обслуживанию указанных многоквартирных домов, в частности, по сбору и вывозу ТКО, – прокомментировала ситуацию начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Наталья Левина. – По этому адресу соответствующим образом не оборудована точка сбора твёрдых коммунальных отходов, они складируются с нарушениями на дворовой территории и вывозятся несвоевременно.

Глава округа подчеркнул, что сейчас очень важно принять все меры, чтобы не допустить усугубления ситуации, проинформировать Государственную жилищную инспекцию и надзорные органы. Евгений Щербаков дал поручение проработать сложившуюся ситуацию, и в ближайшее время через средства массовой информации обратиться к управляющим организациям, которые готовы принять участие в конкурсных процедурах, чтобы в дальнейшем взять дома по ул. Дзержинского, 52 и 54 в своё управление.

Второй вопрос касался проблемы по теплоснабжению детского сада №55. В прошедшую пятницу утром в здании резко упала температура теплоносителя, в группах и спальнях дошкольного учреждения начала быстро снижаться температура. Состояние дел на сегодняшний день прокомментировала начальник управления образования администрации Любовь Горбунова:

– В пятницу сразу были вызваны специалисты городских служб во главе с первым заместителем главы округа Иваном Сбитневым, и оперативно была определена причина отсутствия тепла, которая заключалась в неисправности системы теплоснабжения детского сада №55. В субботу и воскресенье на месте работала рабочая бригада. Сегодня температурный режим в двух группах близок к норме, а в остальных помещениях полностью соответствует нормативам. Пока работы в данном дошкольном учреждении продолжаются, ситуация находится на моём личном контроле.

http://www.ozerskadm.ru