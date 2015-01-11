«Егоза» открывается! На этот раз… ВСЯ!

Малоснежная зима все никак не давала горнолыжному комплексу "Егоза" (Кыштым) открыть сезон ПО-НАСТОЯЩЕМУ...

Но со 2 февраля, с ближайшей пятницы, он, наконец-то, заработает в полную силу!

Обе наши трассы:

захватывающая дух "Спортивная"

и

живописный "Верблюд"

будут заснежены от макушки до выката, со всем переходами и съездами.

Также будут работать все подъёмники, тюбинг, инструктора, ресторан, мангальные зоны и прокат (где недавно обновили "бубулики").

Приезжайте сами, берите родных и друзей.

"Егоза" готова удивлять и радовать!

Работаем:

ПН-ЧТ с 14:00 до 17:00

(подъемники для начинающих)

ПТ с 12:00 до 17:00

(работает весь ГЛК)

СБ и ВС с 10:00 до 17:00.

(работает весь ГЛК)

Для общей информации и аренды мангальных зон - 9822776333

Прокат и инструктора - 9088171766

Можно обращаться с 9:00 до 21:00!

Координаты для GPS-навигаторов

55.754229, 60.466939

http://glk-egoza.ru/

Go на гору!!!