«Егоза» открывается! На этот раз… ВСЯ!

Малоснежная зима все никак не давала горнолыжному комплексу "Егоза" (Кыштым) открыть сезон ПО-НАСТОЯЩЕМУ...
Но со 2 февраля, с ближайшей пятницы, он, наконец-то, заработает в полную силу!
Обе наши трассы:
захватывающая дух "Спортивная"
и
живописный "Верблюд"
будут заснежены от макушки до выката, со всем переходами и съездами.
Также будут работать все подъёмники, тюбинг, инструктора, ресторан, мангальные зоны и прокат (где недавно обновили "бубулики").
Приезжайте сами, берите родных и друзей.
"Егоза" готова удивлять и радовать!
Работаем:
ПН-ЧТ с 14:00 до 17:00
(подъемники для начинающих)
ПТ с 12:00 до 17:00
(работает весь ГЛК)
СБ и ВС с 10:00 до 17:00.
(работает весь ГЛК)
Для общей информации и аренды мангальных зон - 9822776333
Прокат и инструктора - 9088171766
Можно обращаться с 9:00 до 21:00!
Координаты для GPS-навигаторов
55.754229, 60.466939
http://glk-egoza.ru/
Go на гору!!!
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать