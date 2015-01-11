Немецкая память о русских

В публикации «Война и немцы» мы рассказывали не только об интересе немцев к истории своей страны (какой бы трагичной она ни была), но и об уважительном отношении к погибшим на территории Германии.

Вообще, на территории ФРГ похоронено около 760.000 советских солдат, военнопленных, граждан, угнанных на принудительные работы в годы Второй мировой войны, а также тысячи российских военнопленных периода Первой мировой войны. Германия обязалась содержать эти захоронения и памятники. И не только обязалась, но и исполняет обещанное.

Историк Наталья Еске, с которой мы познакомились благодаря дневникам танкиста Ивана Панарина, прислала дополнительные свидетельства исторической памяти немцев.

Например, о базе данных, содержащих информацию обо всех местах захоронений на территории 16 федеральных земель Германии. База эта была впервые создана в Германо-российском музее Берлин-Карлсхорст при поддержке представительства Министерства обороны РФ по военной-мемориальной работе в ФРГ. Она является общедоступной составной частью новой постоянной экспозиции музея, открывшейся 24 апреля 2013 г.

База данных основывается на Microsoft Access и существует в 2 разных версиях: для рабочего употребления и для общественной презентации. Поиск информации возможен на немецком или русском языках. Доступен перевод немецких текстов на русский язык.

В базе данных содержится информация обо всех местах захоронений погибших военнослужащих Красной Армии:

*советских военнопленных

*советских граждан, угнанных на принудительные работы, и их детей

*жертв национал-социалистского террора (погибших в концентрационных лагерях, тюрьмах гестапо и т.п.)

*солдат и офицеров, умерших после войны в результате полученных ранений

*военнослужащих Группы советских войск в Германии (ГСВГ), захороненных после 1945 г.

*о воинских памятниках и мемориалах, напоминающих о советских гражданах – жертвах национал-социализма

*а также российских военнопленных периода I мировой войны

Подробно учтены русские или советские военные могилы в немецких федеральных землях:

Наталья Еске прислала фото, сделанные журналистом Франком Шлёсером, также интересующимся историей.

Глядя на фотосвидетельства из города Ростока, понимаешь, что такое отношение к захоронениям «чужих» граждан – это свидетельство высокой культуры нации, а не заискивание проигравших перед победителями.

Есть чему поучиться у «проигравшей» стороны. Например, памяти и человеческому достоинству. И вспомнить, что на территории Озерска пять заброшенных кладбищ наших соотечественников, строивших Челябинск-40. Пять кладбищ безымянных могил, на которых стоят гаражи, выгуливаются собаки и, судя по пластиковой таре, регулярно устраиваются веселые попойки… Кто в этом виноват? Сталин? Кто должен вмешаться, чтобы изменить эту картину? Путин?

Вопрос остается открытым…