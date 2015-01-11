Теплоснабжение дома по б.Гайдара,24 полностью восстановлено

В понедельник, после окончания работ по устранению аварийной ситуации на теплосетях четырёх многоквартирных домов по б. Гайдара, специалисты ММПКХ были вынуждены приостановить подачу тепла и продолжить ремонтные работы, чтобы ликвидировать новый порыв на подающем трубопроводе дома №24 по б. Гайдара.

29 января специалистами ММПКХ проводились работы по устранению аварийной ситуации на наружных тепловых сетях. В связи с этим временно была снижена температура теплоносителя в многоквартирных домах № 24, 26, 27 по б. Гайдара и дома №34 по ул. Матросова. Днём этого же дня ремонтные работы были завершены, но во время запуска теплоснабжения был обнаружен свищ на внутренних тепловых сетях дома по б. Гайдара, 24. Специалисты управляющей организации УК «Система» были вынуждены продолжить ремонтные работы. К 21:00 часу 29 января, после окончания работ, теплоснабжение данного дома было восстановлено. На время проведения ремонтных работ теплоноситель на отопление подавался по обратному трубопроводу со снижением его параметров.

Следует отметить, что в связи с плохим состоянием магистрального трубопровода в данном районе, администрация рассматривает вопрос о полной замене участка теплосети протяжённостью около 150 метров, расположенного параллельно с пешеходной зоной (рядом с детским садом №58). Работы по капитальному ремонту магистральной трубы планируются на период проведения летних профилактических работ.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/34516/